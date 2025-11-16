MSB vs. MONACO BETCLIC ÉLITE SAISON 25-26 Antarès Le Mans
Championnat de France Betclic ÉLITE
MSB vs. MONACO BETCLIC ÉLITE 25-26 Journée 8 Championnat de France Betclic ÉLITE .
Antarès 2, avenue d’Antarès Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 50 21 80 billetterie@msb.fr
English :
Betclic ELITE French Championship
German :
Französische Meisterschaft Betclic ÉLITE
Italiano :
Campionato francese ELITE di Betclic
Espanol :
Betclic ELITE Campeonato de Francia
