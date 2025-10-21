MSB vs. SL Benfica Basketball Champions League saison 2025-2026 Antarès Le Mans
MSB vs. SL Benfica Basketball Champions League saison 2025-2026 Antarès Le Mans mardi 21 octobre 2025.
MSB vs. SL Benfica Basketball Champions League saison 2025-2026
Antarès 2, avenue d’Antarès Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 20:00:00
fin : 2025-10-21
Date(s) :
2025-10-21
.
Antarès 2, avenue d’Antarès Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 50 21 80 billetterie@msb.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement MSB vs. SL Benfica Basketball Champions League saison 2025-2026 Le Mans a été mis à jour le 2025-08-26 par CDT72