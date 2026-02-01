MSB vs. STRASBOURG Coupe de France 1/4 de finale Antarès Arena Le Mans

MSB vs. STRASBOURG Coupe de France 1/4 de finale

Antarès Arena 2, avenue d’Antarès Le Mans Sarthe

Début : 2026-02-17 20:00:00

fin : 2026-02-17

2026-02-17

MSB/STRASBOURG COUPE DE FRANCE 1/4 de finale

Mardi 17 février 2026 20h00 Antares Arena

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme Le Mans Métropole .

Antarès Arena 2, avenue d’Antarès Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 50 21 80 billetterie@msb.fr

