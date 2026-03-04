MSF Logistique fête ses 40 ans à Darwin Ecosystème, Darwin Éco-système, Bordeaux

MSF Logistique fête ses 40 ans à Darwin Ecosystème 13 – 22 mars Darwin Éco-système Gironde

Entrée libre

Début : 2026-03-13T10:00:00+01:00 – 2026-03-13T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-22T10:00:00+01:00 – 2026-03-22T19:00:00+01:00

Avec plus de 6 000 tonnes de fret expédiées en 2025, MSF Logistique est l’un des deux plus importants pôles d’acheminement d’aide humanitaire à travers le monde. MSF Logistique assure notamment l’achat des produits médicaux et non médicaux, le conditionnement, le stockage et l’envoi d’aide sur les principaux terrains d’intervention humanitaire de MSF mais aussi d’autres ONG internationales.

Implantée à Mérignac depuis presque 35 ans, MSF logistique a choisi de dresser son bilan et de réfléchir aux perspectives d’avenir à Darwin Ecosystème.

Différents événements, discussions et expositions illustrant les activités de MSF et le rôle unique de sa branche logistique, vous seront proposés.

Les rendez-vous des 40 ans – détail de la programmation

-Exposition « We did what we could »

« We did what we could » documente la campagne génocidaire menée par Israël dans la bande de Gaza, après les massacres perpétrés par le Hamas et d’autres groupes armés palestiniens le 7 octobre 2023. Cette exposition multimédia vise à donner un aperçu du siège, des bombardements et des attaques indiscriminées sur la population gazaouie et sur les soignants, de la destruction totale de Gaza et de son tissu social, ainsi que ses conséquences pour la population.

Conçue en collaboration avec la journaliste Clothilde Mraffko, “We did what we could” avait initialement été présentée en octobre 2024 dans le cadre du Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre. C’est une version actualisée et étoffée, portant sur deux années du conflit, qui sera exposée à Darwin.

-Présentation du Modular field hospital (MFH) – Hôpital de campagne modulaire

Rapidement déployable, d’une capacité d’accueil de 36 à 120 lits, le MFH est une structure temporaire modulaire permettant d’apporter une réponse médicale et chirurgicale rapide dans diverses situations d’intervention. Le matériel technique du MFH (tentes, mobilier, équipements électriques, générateurs, etc.) représente un volume d’environ 300 mètres cubes pour un poids de 50 à 55 tonnes. Depuis sa création en 2005, il a été utilisé à 20 reprises. Le dernier déploiement date de 2024, à Gaza, où il est toujours en activité. MSF dispose de 3 exemplaires complets du MFH, dont deux sont stockés au centre d’approvisionnement MSF-Logistique de Mérignac.

Ce dispositif, agrémenté de photographies du MFH déployé à Gaza en janvier 2026 par le photojournaliste palestinien Saher Alghorra, permettra aux visiteurs de comprendre concrètement les conditions de travail des équipes MSF sur le terrain : une immersion pour mesurer la réalité derrière les images et les chiffres.

-L’ambulance MSF

Ce véhicule, aménagé spécifiquement pour offrir aux patients une prise en charge (pansements, médicaments, petite chaîne de froid etc) et un transport d’urgence vers les structures de santé est utilisé depuis quarante ans.

Robuste et efficace dans les conditions spécifiques de nos terrains d’interventions, l’ambulance fait la navette entre le centre de santé et l’hôpital pour l’équipe MSF mais aussi pour les patients lorsqu’un transfert vers une structure hospitalière est nécessaire.

Dans les zones reculées et difficilement accessibles, lorsqu’il n’y a aucune structure de prise en charge, l’ambulance permet de déployer une clinique mobile pour offrir, l’espace de quelques heures, la possibilité de consulter une équipe médicale.

-Exposition : MSF Logistique soutient les missions MSF depuis 40 ans.

À la croisée de l’humanitaire et de l’innovation, MSF Logistique sécurise l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement afin de répondre aux besoins des projets MSF dans le monde entier. Découvrez l’histoire de cet acteur mérignacais, ses métiers et la richesse d’un collectif engagé.

Darwin Éco-système 87 quai des queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

