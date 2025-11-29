MTCHLL POULP’ Nantes

MTCHLL POULP’ Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 21:00 – 23:30

Gratuit : oui Tout public

À travers sa pratique, Mtchll ( dit Mitchell explore un spectre musical large, allant du Down tempo minimal, en passant par la Techno jusqu’à la Hard techno, le tout soudé par une guitare électrique et un chant clairement Rock !Ses sets sont ponctués d’humour et d’interactions avec le public, conférant ainsi un aspect théâtral et divertissant au show.DJ depuis 7 ans, il prend à contrepied la scène Techno actuelle en lui redonnant un aspect manufacturé, artisanal, proposant des sonorités brutes et charnelles, la guitare vissée au corps.La part belle est laissée à l’improvisation, la guitare comme instrument d’expression libre, outils libérateur, donnant lieu à des recompositions live tenant du Mash up.Cette liberté de jeu offre ainsi à chaque représentation, un live unique et jubilatoire !https://www.instagram.com/mitchell.mtchll/

POULP’ Nantes 44000