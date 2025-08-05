M’Tu L’Jus Saison culturellle complexe du Phénix Rue de Picardie Mésanger

M’Tu L’Jus Saison culturellle complexe du Phénix

Rue de Picardie Complexe Culturel du Phénix Mésanger Loire-Atlantique

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14 22:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Pour cette nouvelle saison culturelle 2025/2026 la Commission Culture souhaite continuer dans sa dynamique. La culture est faite pour rassembler, partager et vivre des moments de plaisir et de détente.

C’est un groupe de huit potes réunis autour des chants et musiques des univers maritimes et celtiques. Originaires des bords de Loire (pays d’Ancenis) nous proposons tout un monde de baroudeurs, matelots, pêcheurs et autres forbans dans une ambiance de bateaux, de bistrots et d’embruns.

Pour simplifier, souvent présentés comme un groupe de chants de marins, nous sommes plutôt un groupe polyphonique de voix et d’instruments (guitare sèche, accordéon diatonique, flûtes irlandaises et cajón) pour une invitation au voyage… .

Rue de Picardie Complexe Culturel du Phénix Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 75 22 culture@mairiemesanger.fr

English :

For this new 2025/2026 cultural season, the Culture Commission hopes to maintain its momentum. Culture is about bringing people together, sharing and enjoying moments of pleasure and relaxation.

German :

In der neuen Kultursaison 2025/2026 möchte die Kulturkommission ihre Dynamik fortsetzen. Kultur ist dazu da, Menschen zusammenzubringen, zu teilen und Momente des Vergnügens und der Entspannung zu erleben.

Italiano :

Per questa nuova stagione culturale 2025/2026, la Commissione Cultura spera di continuare il suo approccio dinamico. La cultura è riunire le persone, condividere e godere di momenti di piacere e relax.

Espanol :

Para esta nueva temporada cultural 2025/2026, la Comisión de Cultura espera continuar con su enfoque dinámico. La cultura consiste en reunir a la gente, compartir y disfrutar de momentos de placer y relajación.

