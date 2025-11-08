MTW Wrestling – AUSHOPPING AVIGNON NORD Le Pontet

DANTON – ROBESPIERRE Début : 2025-11-14 à 20:30. Tarif : – euros.

Théâtre Danton – Robespierre, les racines de la liberté 22 mars 1794 Ultime face à face entre Danton et Robespierre, ces deux géants de la Révolution qui se sont aimés, détestés, respectés, avec pour enjeu un monde plus juste et équitable. Un texte d’une actualité troublante où tout est vrai. De : Hugues LeforestierMise en scène : Morgane LombardScénographie et costumes : Charlotte VillermetLumières : Maurice FouilhéPerruques : KousUnivers sonore : Florent LavalléeAvec : Nathalie Mann et Hugues LeforestierDernière rencontre entre Danton et Robespierre, ces deux figures majeures de la révolution. Un texte d’une actualité troublante où tout est vrai.Entre Danton, géant excessif et spontané, amoureux du plaisir, et Robespierre, ascète élégant et réfléchi, philosophe de la révolution, va se jouer un duel à mort.Deux conceptions de la vie, deux visions du bonheur séparent ces deux amis de légende. À une époque où, pour ses idéaux, on franchit sur l’échafaud les portes de la mort en chantant, vivre est un combat.Réservation dans les offices de tourisme ou en ligne. Billetterie sur place dans la limite des places disponibles (sur place, chèques ou espèces uniquement).Avis de presse:- Un formidable face à face. France Inter- Un vrai duo de théâtre, tour à tour empathiques, revanchards, ou emportés par la folie. La Provence- Tels de grands carnassiers qui se reniflent avant de s’entretuer, les deux comédiens passionnent le public. Le JDD- Coup de cœur. France Info?- Un texte brillant porté par deux comédiens hors pair. En montrant l’histoire en train de se faire, l’auteur nous laisse entrevoir la révolution et la suite des événements avec son lot d’indéterminations et de hasards. C’est rare et c’est très intéressant. Enfin, comme tout bon récit historique, celui-ci nous fait réfléchir à l’actualité, à commencer par cet immense héritage démocratique, mis à mal, qui nous impose de lutter. Aujourd’hui plus que jamais. Sceneweb.fr- Le bras de fer qui réconcilie avec l’histoire. laffiche.co

SALLE DE SPECTACLE DE L’ARSENAL AVENUE DE LA CITADELLE 17480 Le Chateau D Oleron 17