MU Carré Saint-Médard-en-Jalles

MU Carré Saint-Médard-en-Jalles mardi 26 janvier 2021.

MU Mardi 26 janvier 2021, 19h00 Carré Gironde

de 12€ à 9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2021-01-26T19:00:00 – 2021-01-26T19:40:00

Fin : 2021-01-26T19:00:00 – 2021-01-26T19:40:00

Foot, Totem et Jeux Vidéo

En tenue de sport, une championne aussi impassible que les personnages de jeux vidéo se positionne. Le ballon est virtuel mais les gestes réels : amorti-poitrine, frappe en ciseau, dribble, flip-flap…

Chorégraphe curieuse de tout, Marion Muzac explore, par la danse, la culture populaire. Au micro, Johanna Luz enchaîne les morceaux pop reconnaissables. Les sculptures de la plasticienne Émilie Faïf, drôles et colorées, se font, au choix, personnage étrange, paysage vallonné, totem ancestral ou partenaire de jeu. À mi-chemin entre spectacle de danse, concert et performance visuelle, Mu est une forme hybride, changeante et énigmatique, grand (ou petit) pont entre passé et futur.

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 18 93 http://carrecolonnes.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/spectacle/mu.htm »}] Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

