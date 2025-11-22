MU Marion Muzac Théâtre Quintaou Petite salle Anglet

MU Marion Muzac

Théâtre Quintaou Petite salle 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-22

Entre danse, musique en direct et arts plastiques, une surprenante danseuse-ventriloque, Aimée Rose Rich, et la musicienne Johanna Luz évoluent dans le mystère de MU, continent englouti dont la technologie aurait devancé celle du reste du monde.

Les sculptures drôles et colorées de la plasticienne Émilie Faïf évoquent des paysages fantasmagoriques. On reconnaît des pas de danse d’aujourd’hui, des airs que l’on a déjà fredonnés et de nombreux codes du sport ou des jeux vidéo.

Navigant entre passé et futur, MU est l’histoire d’une mutation lente et hypnotique, vers un état organique. .

Théâtre Quintaou Petite salle 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

