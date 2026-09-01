MUB – EXPOSITIONS FIBRES, MATIÈRE(S), MOUVEMENTS / KOKESHI MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE Revel

jeudi 17 septembre 2026 · MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE · Revel

Informations pratiques

Revel

MUB – EXPOSITIONS FIBRES, MATIÈRE(S), MOUVEMENTS / KOKESHI

MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-09-17

À la rentrée, le Musée du Bois et de la Marqueterie vous propose de découvrir deux expositions consacrées au bois tourné, entre création contemporaine, savoir-faire traditionnel et ouverture sur le Japon

Deux expositions, une même passion .

MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 72 10

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English :

%C0 As the school year begins, the Museum of Wood and Marquetry invites you to discover two exhibitions dedicated to woodturning, featuring contemporary creations, traditional craftsmanship, and a glimpse into Japanese culture

L’événement MUB – EXPOSITIONS FIBRES, MATIÈRE(S), MOUVEMENTS / KOKESHI Revel a été mis à jour le 2026-09-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE