MUB – EXPOSITIONS FIBRES, MATIÈRE(S), MOUVEMENTS / KOKESHI MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE Revel
jeudi 17 septembre 2026 · MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE · Revel
Informations pratiques
Revel
MUB – EXPOSITIONS FIBRES, MATIÈRE(S), MOUVEMENTS / KOKESHI
MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-09-17
À la rentrée, le Musée du Bois et de la Marqueterie vous propose de découvrir deux expositions consacrées au bois tourné, entre création contemporaine, savoir-faire traditionnel et ouverture sur le Japon
Deux expositions, une même passion .
MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 72 10
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English :
%C0 As the school year begins, the Museum of Wood and Marquetry invites you to discover two exhibitions dedicated to woodturning, featuring contemporary creations, traditional craftsmanship, and a glimpse into Japanese culture
L’événement MUB – EXPOSITIONS FIBRES, MATIÈRE(S), MOUVEMENTS / KOKESHI Revel a été mis à jour le 2026-09-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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