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MUB – EXPOSITIONS FIBRES, MATIÈRE(S), MOUVEMENTS / KOKESHI MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE Revel

jeudi 17 septembre 2026 · MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE · Revel

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 31 décembre 2026
Lieu
MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE
Adresse
13 Rue Jean Moulin
Ville
31250 Revel
Département
Haute-Garonne
Tarif

Revel

MUB – EXPOSITIONS FIBRES, MATIÈRE(S), MOUVEMENTS / KOKESHI

MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-12-31

Date(s) :
2026-09-17

À la rentrée, le Musée du Bois et de la Marqueterie vous propose de découvrir deux expositions consacrées au bois tourné, entre création contemporaine, savoir-faire traditionnel et ouverture sur le Japon
Deux expositions, une même passion   .

MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 72 10 

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English :

%C0 As the school year begins, the Museum of Wood and Marquetry invites you to discover two exhibitions dedicated to woodturning, featuring contemporary creations, traditional craftsmanship, and a glimpse into Japanese culture

L’événement MUB – EXPOSITIONS FIBRES, MATIÈRE(S), MOUVEMENTS / KOKESHI Revel a été mis à jour le 2026-09-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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