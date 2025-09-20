MUba Eugène Leroy – Atelier « Architecture » MUba Eugène Leroy Tourcoing

MUba Eugène Leroy – Atelier « Architecture » MUba Eugène Leroy Tourcoing samedi 20 septembre 2025.

MUba Eugène Leroy – Atelier « Architecture » 20 et 21 septembre MUba Eugène Leroy Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:45:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:45:00

Un atelier pour mieux comprendre les principes de l’architecture, à réaliser en famille !

MUba Eugène Leroy 2 Rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 0320289160 http://www.muba-tourcoing.fr Depuis 1992, le musée fait dialoguer, par des confrontations stylistiques et thématiques, l’art contemporain et l’art des siècles précédents, mais aussi les arts vivants (musique, danse, poésie, théâtre…) et les arts plastiques, tout en renouvelant l’accrochage régulièrement. Ainsi, la présentation des collections permanentes est pensée comme une exposition temporaire. La confrontation résulte d’un choix d’œuvres majeures des collections permanentes à des œuvres contemporaines appartenant au musée ou en dépôt de collections publiques. Une politique active d’acquisitions a permis la création de salles spécifiques, dédiées à des artistes du XXe siècle. La collection importante d’œuvres sur papier du XVIIe au XXe siècle a permis la création au premier étage d’un Cabinet d’Arts graphiques

Un atelier pour mieux comprendre les principes de l’architecture, à réaliser en famille !

Ministère de la Culture