MUba Eugène Leroy Atelier Architecture Tourcoing
MUba Eugène Leroy Atelier Architecture Tourcoing samedi 20 septembre 2025.
MUba Eugène Leroy Atelier Architecture
2 Rue Paul Doumer Tourcoing Nord
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 16:00:00
fin : 2025-09-20 16:45:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Un atelier pour mieux comprendre les principes de l’architecture, à réaliser en famille ! .
2 Rue Paul Doumer Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 91 60 museebeauxarts@ville-tourcoing.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement MUba Eugène Leroy Atelier Architecture Tourcoing a été mis à jour le 2025-08-23 par SIM Hauts-de-France Hauts-de-France Tourisme