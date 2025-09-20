MUba Eugène Leroy Murder Party Qui a tué Charles Roussel ? Tourcoing

MUba Eugène Leroy Murder Party Qui a tué Charles Roussel ?

2 Rue Paul Doumer Tourcoing Nord

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Un crime a eu lieu au musée. Explorez le bâtiment, plongez dans son histoire et menez l’enquête pour découvrir qui a tué Charles Roussel ! Une aventure inédite pour arpenter avec un œil affûté les espaces du musée.

Samedi & dimanche 15h .

2 Rue Paul Doumer Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 91 60 museebeauxarts@ville-tourcoing.fr

