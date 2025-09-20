MUba Eugène Leroy Murder Party Qui a tué Charles Roussel ? Tourcoing
MUba Eugène Leroy Murder Party Qui a tué Charles Roussel ? Tourcoing samedi 20 septembre 2025.
MUba Eugène Leroy Murder Party Qui a tué Charles Roussel ?
2 Rue Paul Doumer Tourcoing Nord
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-21 16:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Un crime a eu lieu au musée. Explorez le bâtiment, plongez dans son histoire et menez l’enquête pour découvrir qui a tué Charles Roussel ! Une aventure inédite pour arpenter avec un œil affûté les espaces du musée.
Samedi & dimanche 15h .
2 Rue Paul Doumer Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 91 60 museebeauxarts@ville-tourcoing.fr
