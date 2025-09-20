MUba Eugène Leroy : visite « Quand un hôtel particulier devient un musée » MUba Eugène Leroy Tourcoing

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:45:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:15:00

Partez à la découverte de l’architecture du musée, lors d’une visite qui vous fera voyager à travers le bâtiment du 19ème siècle à nos jours. L’occasion de mieux comprendre son histoire et l’organisation des espaces actuels du musée.

Samedi & dimanche : 14h & 16h30

MUba Eugène Leroy 2 Rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 0320289160 http://www.muba-tourcoing.fr Depuis 1992, le musée fait dialoguer, par des confrontations stylistiques et thématiques, l’art contemporain et l’art des siècles précédents, mais aussi les arts vivants (musique, danse, poésie, théâtre…) et les arts plastiques, tout en renouvelant l’accrochage régulièrement. Ainsi, la présentation des collections permanentes est pensée comme une exposition temporaire. La confrontation résulte d’un choix d’œuvres majeures des collections permanentes à des œuvres contemporaines appartenant au musée ou en dépôt de collections publiques. Une politique active d’acquisitions a permis la création de salles spécifiques, dédiées à des artistes du XXe siècle. La collection importante d’œuvres sur papier du XVIIe au XXe siècle a permis la création au premier étage d’un Cabinet d’Arts graphiques

