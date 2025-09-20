MUba Eugène Leroy visite Quand un hôtel particulier devient un musée Tourcoing

MUba Eugène Leroy visite Quand un hôtel particulier devient un musée Tourcoing samedi 20 septembre 2025.

MUba Eugène Leroy visite Quand un hôtel particulier devient un musée

2 Rue Paul Doumer Tourcoing Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 16:30:00

fin : 2025-09-21 17:15:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Partez à la découverte de l’architecture du musée, lors d’une visite qui vous fera voyager à travers le bâtiment du 19ème siècle à nos jours. L’occasion de mieux comprendre son histoire et l’organisation des espaces actuels du musée.

Samedi & dimanche 14h & 16h30 .

2 Rue Paul Doumer Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 91 60 museebeauxarts@ville-tourcoing.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement MUba Eugène Leroy visite Quand un hôtel particulier devient un musée Tourcoing a été mis à jour le 2025-08-30 par SIM Hauts-de-France Hauts-de-France Tourisme