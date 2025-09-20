MUba Eugène Leroy – Visite « Un œil dans les coulisses » MUba Eugène Leroy Tourcoing

MUba Eugène Leroy – Visite « Un œil dans les coulisses » 20 et 21 septembre MUba Eugène Leroy Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Un musée, c’est ce qu’on voit mais aussi tout ce que l’on ne voit pas ! Glissez un œil dans les coulisses du musée en compagnie d’un membre de l’équipe pour en apprendre davantage sur le montage d’une exposition ou encore la gestion et la diffusion d’une collection.

Samedi : 14h30 & 16h

Dimanche : 15h, 16h, 17h

MUba Eugène Leroy 2 Rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 0320289160 http://www.muba-tourcoing.fr Depuis 1992, le musée fait dialoguer, par des confrontations stylistiques et thématiques, l’art contemporain et l’art des siècles précédents, mais aussi les arts vivants (musique, danse, poésie, théâtre…) et les arts plastiques, tout en renouvelant l’accrochage régulièrement. Ainsi, la présentation des collections permanentes est pensée comme une exposition temporaire. La confrontation résulte d’un choix d’œuvres majeures des collections permanentes à des œuvres contemporaines appartenant au musée ou en dépôt de collections publiques. Une politique active d’acquisitions a permis la création de salles spécifiques, dédiées à des artistes du XXe siècle. La collection importante d’œuvres sur papier du XVIIe au XXe siècle a permis la création au premier étage d’un Cabinet d’Arts graphiques

