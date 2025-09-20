MUba Eugène Leroy Visite Un œil dans les coulisses Tourcoing

MUba Eugène Leroy Visite Un œil dans les coulisses

2 Rue Paul Doumer Tourcoing Nord

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Un musée, c’est ce qu’on voit mais aussi tout ce que l’on ne voit pas ! Glissez un œil dans les coulisses du musée en compagnie d’un membre de l’équipe pour en apprendre davantage sur le montage d’une exposition ou encore la gestion et la diffusion d’une collection.

Samedi 14h30 & 16h

Dimanche 15h, 16h, 17h .

2 Rue Paul Doumer Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 91 60 museebeauxarts@ville-tourcoing.fr

