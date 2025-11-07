MUba Famille Tourcoing

MUba Famille

2 rue Paul Doumer Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:30:00

fin : 2026-03-01 16:00:00

Date(s) :

2026-03-01

À partir de 5 ans

Une découverte ludique et sensible de l’exposition suivie d’un temps de pratique collectif, en salle ou en atelier.

_Tarif d’entrée + 5€ par famille_

____________________________

**Information & réservation**

[Réserver ici](https://muba-boutique.tourcoing.fr/e-billet-muba-famille-atelier-famille-css5-mubaboutiquetourcoing-pg51-ei1022021.html)

[reservation-muba@ville-tourcoing.fr](mailto:reservation-muba@ville-tourcoing.fr)

03 20 28 91 60

2 rue Paul Doumer Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 91 60 reservation-muba@ville-tourcoing.fr

English :

From age 5

A playful and sensitive discovery of the exhibition, followed by a time of collective practice, in the studio or in a workshop.

admission + 5? per family_

____________________________

**Information & booking**

[Book here](https://muba-boutique.tourcoing.fr/e-billet-muba-famille-atelier-famille-css5-mubaboutiquetourcoing-pg51-ei1022021.html)

[reservation-muba@ville-tourcoing.fr](mailto:reservation-muba@ville-tourcoing.fr)

03 20 28 91 60

