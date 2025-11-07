MUba Famille Tourcoing
MUba Famille Tourcoing dimanche 1 mars 2026.
MUba Famille
2 rue Paul Doumer Tourcoing Nord
Début : 2026-03-01 14:30:00
fin : 2026-03-01 16:00:00
2026-03-01
À partir de 5 ans
Une découverte ludique et sensible de l’exposition suivie d’un temps de pratique collectif, en salle ou en atelier.
_Tarif d’entrée + 5€ par famille_
____________________________
**Information & réservation**
[Réserver ici](https://muba-boutique.tourcoing.fr/e-billet-muba-famille-atelier-famille-css5-mubaboutiquetourcoing-pg51-ei1022021.html)
[reservation-muba@ville-tourcoing.fr](mailto:reservation-muba@ville-tourcoing.fr)
03 20 28 91 60
2 rue Paul Doumer Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 91 60 reservation-muba@ville-tourcoing.fr
English :
From age 5
A playful and sensitive discovery of the exhibition, followed by a time of collective practice, in the studio or in a workshop.
admission + 5? per family_
____________________________
**Information & booking**
[Book here](https://muba-boutique.tourcoing.fr/e-billet-muba-famille-atelier-famille-css5-mubaboutiquetourcoing-pg51-ei1022021.html)
[reservation-muba@ville-tourcoing.fr](mailto:reservation-muba@ville-tourcoing.fr)
03 20 28 91 60
