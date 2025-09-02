Muchas Gracias Mandeure

Muchas Gracias Mandeure vendredi 30 janvier 2026.

Muchas Gracias

Centre Culturel Mandeure Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Une comédie de Fabienne Galloux et Philippe Meurisse

Mise en scène Ramond Acquaviva

Avec Julien Cafaro, Roland Marchisio, Bruno Chapelle, Claire Conty, Fabienne Galloux, Charles Meurisse

François, businessman surbooké, a un gros défaut il oublie que son épouse, Hélène existe (ou presque).

Fatiguée d’être reléguée au rang de pot de fleurs, elle décide de lui donner une leçon en s’offrant une escapade à Ibiza chez une copine.

Mais voilà, le correcteur d’orthographe de son téléphone portable va chambouler tous ses plans et semer la zizanie dans son couple.

Entre quiproquos hilarants, secrets qui n’en sont plus, et retournements de situations impro-bables, la soirée s’emballe à un rythme effréné. .

Centre Culturel Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 69 97 81

English : Muchas Gracias

German : Muchas Gracias

Italiano :

Espanol :

L’événement Muchas Gracias Mandeure a été mis à jour le 2025-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD