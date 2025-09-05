Muchas Gracias Un dimanche au théâtre Montargis

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Début : 2026-01-18 15:00:00

François, un businessman surbooké, a un léger défaut il oublie que sa femme, Hélène, existe (ou presque). Fatiguée d’être reléguée au rang de pot de fleurs, elle décide de lui donner une petite leçon en s’offrant une escapade à Ibiza chez une copine. Mais voilà, le correcteur d’orthographe de son téléphone portable va chambouler tous ses plans et semer la zizanie dans son couple.

Entre quiproquos hilarants, secrets qui n’en sont plus, et retournements de situation improbables, la soirée s’emballe à un rythme effréné ! .

English :

Muchas Gracias A Sunday at the theater

German :

Muchas Gracias Ein Sonntag im Theater

Italiano :

Muchas Gracias Una domenica a teatro

Espanol :

Muchas Gracias Un domingo en el teatro

