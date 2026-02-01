Muder Party au Musée des Cordeliers Saint-Jean-d’Angély
Muder Party au Musée des Cordeliers
9 rue Régnaud Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-19 18:30:00
fin : 2026-02-19
2026-02-19
Une exposition exceptionnelle est organisée par le musée de la Ville et l’abbaye
mais un drame éclate lors du vernissage
l’un des convives est retrouvé mort ! Menez l’enquête en interrogeant les suspects pour découvrir le coupable.
9 rue Régnaud Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 25 09 72 musee@angely.net
English :
An exceptional exhibition is organized by the Musée de la Ville and the Abbey
but tragedy struck during the opening:
one of the guests is found dead! Lead the investigation by questioning the suspects to uncover the culprit.
