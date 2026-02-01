Muder Party au Musée des Cordeliers

9 rue Régnaud Saint-Jean-d'Angély Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 18:30:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Une exposition exceptionnelle est organisée par le musée de la Ville et l’abbaye

mais un drame éclate lors du vernissage

l’un des convives est retrouvé mort ! Menez l’enquête en interrogeant les suspects pour découvrir le coupable.

.

+33 5 46 25 09 72 musee@angely.net

English :

An exceptional exhibition is organized by the Musée de la Ville and the Abbey

but tragedy struck during the opening:

one of the guests is found dead! Lead the investigation by questioning the suspects to uncover the culprit.

L’événement Muder Party au Musée des Cordeliers Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge