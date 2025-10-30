Muertival Esprit es-tu là ? Port-Saint-Père
Muertival Esprit es-tu là ? Port-Saint-Père jeudi 30 octobre 2025.
Muertival Esprit es-tu là ?
2 rue du Grand Marais Port-Saint-Père Loire-Atlantique
Muertival, Esprit, est-tu là ? Un festival pour une fête des morts à la mexicaine se prépare à Port-Saint-Père du 28 octobre au 1er novembre 2025.
Pour cette première édition du Muertival, le thème sera les célébrations et les rites au Mexique et en Amérique latine. Le jour des morts ou el Día
Au programme de cette première édition
des stages du 28 au 30 octobre musique, danse et slam
pour les 6-11 ans
création rap; musique Mao et Slam,
graffiti et Tag
danse Hip-Hop et Break dance
sur réservation 60€ pour les trois jours de 9h30 à 16h30
pour les 12 ans et plus
création Rap; musique Mao et Slam;
et/ou graffiti et Tag 60€ pour les trois jours de 10h à 17h
pour les adultes
création rap; musique Mao et texte Slam
50€ pour les deux soirs de 19h30 à 21h30.
réservation obligatoire via le lien ici
des festivités variées du 30 octobre au 1er novembre
Jeudi 30 octobre
18h ouverture du chapiteau avec bar et restauration
19h restitution des stages
20h projections courts métrages sur le thème de la mort
entrée gratuite
Vendredi 31 octobre
18h30 défilé des batucadas; au départ du bourg de Port-Saint-Père
19h30 ouverture du chapiteau avec bar et restauration
19h30 boom des enfants et maquillages
21h Dj’s set « les Vyniliques anonymes »… Surprises !
entrée gratuite
Samedi 1er novembre
19h ouverture du chapiteau avec bar et restauration sur place
20h30 spectacle « la mort sûre » par le petit théâtre d’Outre-tombe
22h30 concert ‘Passion Coco’ musique tropicale psychédélique et Dj’s set.
soirée payante, réservation
Pratique
entrées gratuites pour les soirées des 30 et 31 octobre
entrées payantes pour la soirée du 1er novembre
Réservation conseillée via le lien ici pour la soirée du 1er novembre
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Port-Saint-Père .
English :
Muertival, Spirit, are you there? A Mexican-style festival of the dead is coming to Port-Saint-Père from October 28 to November 1, 2025.
For this first edition of the Muertival, the theme will be celebrations and rites in Mexico and Latin America. The Day of the Dead or « el Día
German :
Muertival, Esprit, bist du da? In Port-Saint-Père wird vom 28. Oktober bis zum 1. November 2025 ein Festival für ein Totenfest nach mexikanischem Vorbild vorbereitet.
Bei dieser ersten Ausgabe des Muertival wird das Thema Feiern und Rituale in Mexiko und Lateinamerika sein. Der Tag der Toten oder « el Día
Italiano :
Muertival, Spirito, ci sei? A Port-Saint-Père si sta preparando una festa dei morti in stile messicano dal 28 ottobre al 1° novembre 2025.
Il tema di questo primo Muertival sarà quello delle celebrazioni e dei riti in Messico e in America Latina. Il Giorno dei Morti o « el Día
Espanol :
Muertival, Espíritu, ¿estás ahí? Del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2025 se prepara en Port-Saint-Père una fiesta de los muertos a la mexicana.
El tema de este primer Muertival serán las celebraciones y ritos en México y América Latina. El Día de los Muertos o « el Día
