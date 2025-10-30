Muertival Esprit es-tu là ? Port-Saint-Père

2 rue du Grand Marais Port-Saint-Père Loire-Atlantique

Début : 2025-10-30 18:00:00

fin : 2025-10-31 19:00:00

2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01

Muertival, Esprit, est-tu là ? Un festival pour une fête des morts à la mexicaine se prépare à Port-Saint-Père du 28 octobre au 1er novembre 2025.

Pour cette première édition du Muertival, le thème sera les célébrations et les rites au Mexique et en Amérique latine. Le jour des morts ou el Día

Au programme de cette première édition

des stages du 28 au 30 octobre musique, danse et slam

pour les 6-11 ans

création rap; musique Mao et Slam,

graffiti et Tag

danse Hip-Hop et Break dance

sur réservation 60€ pour les trois jours de 9h30 à 16h30

pour les 12 ans et plus

création Rap; musique Mao et Slam;

et/ou graffiti et Tag 60€ pour les trois jours de 10h à 17h

pour les adultes

création rap; musique Mao et texte Slam

50€ pour les deux soirs de 19h30 à 21h30.

réservation obligatoire via le lien ici

des festivités variées du 30 octobre au 1er novembre

Jeudi 30 octobre

18h ouverture du chapiteau avec bar et restauration

19h restitution des stages

20h projections courts métrages sur le thème de la mort

entrée gratuite

Vendredi 31 octobre

18h30 défilé des batucadas; au départ du bourg de Port-Saint-Père

19h30 ouverture du chapiteau avec bar et restauration

19h30 boom des enfants et maquillages

21h Dj’s set « les Vyniliques anonymes »… Surprises !

entrée gratuite

Samedi 1er novembre

19h ouverture du chapiteau avec bar et restauration sur place

20h30 spectacle « la mort sûre » par le petit théâtre d’Outre-tombe

22h30 concert ‘Passion Coco’ musique tropicale psychédélique et Dj’s set.

soirée payante, réservation

Pratique

entrées gratuites pour les soirées des 30 et 31 octobre

entrées payantes pour la soirée du 1er novembre

Réservation conseillée via le lien ici pour la soirée du 1er novembre

2 rue du Grand Marais Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 75 66 64 75 contact@lapouleafacettes.org

