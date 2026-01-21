Mug personnalisé Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer

Mug personnalisé

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-02-07 17:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Grâce à l’imprimante à sublimation, créez votre mug personnalisé. Apportez une photo, un dessin ou une illustration de votre choix et repartez avec votre mug !

Gratuit, sur inscription. .

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27

English : Mug personnalisé

Use the sublimation printer to create your own personalized mug. Bring along a photo, drawing or illustration of your choice and leave with your own mug!

Ages 7 and up.

Free, registration required.

