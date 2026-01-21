Mug personnalisé Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer
Mug personnalisé Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer samedi 7 février 2026.
Mug personnalisé
Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados
Début : 2026-02-07 15:00:00
fin : 2026-02-07 17:30:00
2026-02-07
Grâce à l’imprimante à sublimation, créez votre mug personnalisé. Apportez une photo, un dessin ou une illustration de votre choix et repartez avec votre mug !
Gratuit, sur inscription. .
Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27
English : Mug personnalisé
Use the sublimation printer to create your own personalized mug. Bring along a photo, drawing or illustration of your choice and leave with your own mug!
Ages 7 and up.
Free, registration required.
