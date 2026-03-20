Muganga, celui qui soigne Cinéma le Grand Ecran La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 20:00 –

Gratuit : non 6 € 6 € Réservation : https://www.grandecran.fr/evenements/66545-muganga/ Tout public

Projection « Muganga, celui qui soigne » de Marie-Hélène Roux (2025), retraçant le parcours du médecin congolais Denis Mukwege, Prix Nobel de la Paix. Certains combats peuvent changer le cours de l’histoire. Denis Mukwege, médecin congolais et futur Prix Nobel de la paix, soigne — au péril de sa vie — des milliers de femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Sa rencontre avec Guy Cadière, chirurgien belge, va redonner un souffle à son engagement. En partenariat avec l’OMCRI, la projection sera suivie d’un débat documenté et animé par l’association France-Kivu qui soutient l’hôpital et l’action remarquable du Dr Denis Mukwege depuis 1989. Dans le cadre de Place auX mondeSet du ciné-club de l’OMCRI (Office Municipal de la Culture et des Relations Internationales) de la Chapelle sur Erdre

Cinéma le Grand Ecran La Chapelle-sur-Erdre 44240

https://metropole.nantes.fr/actualites/place-aux-mondes-revient-en-2026



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