MUGANGA – CELUI QUI SOIGNE, de Marie-Hélène Roux Cinéma du TNB Rennes Mardi 3 février, 20h00 Ille-et-Vilaine

Séance présentée dans le cadre du ciné club de l’association S’éveiller, rencontre avec des invité·es spécialisé·es dans les violences faites aux femmes.

MUGANGA – CELUI QUI SOIGNE, de Marie-Hélène Roux.

Certains combats peuvent changer le cours de l’histoire. Denis Mukwege, médecin congolais et futur Prix Nobel de la paix, soigne — au péril de sa vie — des milliers de femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Sa rencontre avec Guy Cadière, chirurgien belge, va redonner un souffle à son engagement.

À l’issue de la projection du film, l’association des étudiant·es rennais·es S’Éveiller, en partenariat avec le Cinéma du TNB, anime une rencontre en présence d’invité·es spécialisé·es sur la thématique des violences faites aux femmes lors d’une guerre civile et notamment, ici, en République démocratique du Congo.

L’association S’Éveiller est une association étudiante rennaise qui a pour objectif la rencontre des personnes et des idées. Hébergée à la Faculté de Droit de Rennes, son objectif est de proposer des événements pour éveiller aux débats publics et aux enjeux culturels.

