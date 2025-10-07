Muganga – Celui qui soigne La Coupole Saint-Louis

Muganga – Celui qui soigne La Coupole Saint-Louis mardi 7 octobre 2025.

Muganga – Celui qui soigne Mardi 7 octobre, 20h00 La Coupole Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-07T20:00 – 2025-10-07T21:45

Fin : 2025-10-07T20:00 – 2025-10-07T21:45

En présence de la réalisatrice

La Coupole 4, Croisee des Lys, Saint-Louis Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est

Cine rencontre – Denis Mukwege, docteur Congolais, pasteur et futur lauréat du Prix Nobel de la Paix, rencontre Guy Cadière, chirurgien belge et athée. Au-delà de leurs differences, ils s’unissent … La Coupole Muganga – Celui qui soigne