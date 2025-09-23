MUGANGA CELUI QUI SOIGNE Star Saint-Exupery Strasbourg

MUGANGA CELUI QUI SOIGNE Star Saint-Exupery Strasbourg mardi 23 septembre 2025.

MUGANGA CELUI QUI SOIGNE Mardi 23 septembre, 20h00 Star Saint-Exupery Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-23T20:00:00 – 2025-09-23T22:05:00

Fin : 2025-09-23T20:00:00 – 2025-09-23T22:05:00

Certains combats peuvent changer le cours de l’histoire.

Au cœur de l’Afrique centrale, Denis Mukwege, médecin congolais et futur Prix Nobel de la paix, soigne — au péril de sa vie — des milliers de femmes victimes de violences sexuelles. Sa rencontre avec Guy Cadière, chirurgien belge, va redonner un souffle nouveau à son engagement. Ensemble, ils vont opérer à quatre mains, portés par la force des femmes.

Star Saint-Exupery 18, rue du 22-Novembre, Strasbourg Strasbourg 67083 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/horaires/ »}]

Muganga celui qui soigne – Certains combats peuvent changer le cours de l’histoire. Au cœur de l’Afrique centrale, Denis Mukwege, médecin congola… Le Star Saint-Exupéry MUGANGA CELUI QUI SOIGNE