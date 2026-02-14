MUGANGA + rencontre avec la réalisatrice, Le Palace, Mulhouse
MUGANGA + rencontre avec la réalisatrice, Le Palace, Mulhouse samedi 21 février 2026.
MUGANGA + rencontre avec la réalisatrice Samedi 21 février, 18h00 Le Palace Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-21T18:00:00+01:00 – 2026-02-21T21:00:00+01:00
Fin : 2026-02-21T18:00:00+01:00 – 2026-02-21T21:00:00+01:00
Séance spéciale du film MUGANGA, inspiré de la vie du docteur Mukwege, suivi d’une rencontre avec sa réalisatrice Marie-Hélène Roux.
Le Palace 10, av. de Colmar, Mulhouse Mulhouse 68100 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est
Séance avec équipe Le Palace MUGANGA + rencontre avec la réalisatrice