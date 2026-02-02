Mugron fête son cinéma 2026 Place Frédéric Bastiat Mugron

Mugron fête son cinéma 2026

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

SAMEDI 7 FÉVRIER, une journée de festivité cinématographique !

Venez célébrer les 3 ans de votre nouveau cinéma avec des films en tous genres et pour tous les publics !

Un rendez-vous avec le 7ème art pour toutes et tous et une occasion de retrouver ce bel espace qui n’attend que vous ! Curieux, aventurier, cinéphile… laissez-vous porter, le temps d’un ou plusieurs films !

4 à 5€ la séance 3.50€ film de moins d’une heure. .

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42 entractemediation@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mugron fête son cinéma 2026

L’événement Mugron fête son cinéma 2026 Mugron a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Terres de Chalosse