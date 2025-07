MUKASHI BANASHI La Compagnie Filou Rue du Fresne Renazé

Rue du Fresne Médiathèque de Renazé Renazé Mayenne

Début : 2025-07-09 10:45:00

fin : 2025-07-09 11:45:00

2025-07-09

Mukashi Banashi signifie Contes d’Autrefois .

Laissez-vous raconter trois des contes traditionnels les plus célèbres du Japon Momotaro, Le Lièvre Blanc d’Inaba et Urashima Taro.

Avec son grand castelet le butaï qu’il peut mettre à l’arrière de son vélo, Tibo le conteur, fait défiler les images au fil de sa narration, de chansons traditionnelles et illustrations sonores.

Tous en selle !

Sur réservation biblioludorenaze@paysdecraon.fr / 02 43 12 81 60 .

Rue du Fresne Médiathèque de Renazé Renazé 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 12 81 60 biblioludorenaze@paysdecraon.fr

English :

Mukashi Banashi means « Tales of yesteryear ».

German :

Mukashi Banashi bedeutet « Märchen aus vergangenen Zeiten ».

Italiano :

Mukashi Banashi significa « Racconti di un tempo ».

Espanol :

Mukashi Banashi significa « Cuentos de antaño ».

