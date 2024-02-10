Mulan + Rencontre avec Célia Sauvage Cinéma La Lanterne Bègles

Mulan + Rencontre avec Célia Sauvage Samedi 10 février 2024, 14h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Carte jeune Bordeaux métropole : 5€

Début : 2024-02-10T14:30:00 – 2024-02-10T16:30:00

Le film

Mulan est une belle jeune fille qui vit dans un village chinois. Malgré son amour et son respect pour sa famille, son mépris des conventions l’éloigne des rôles dévolus aux filles dévouées. Quand son pays est envahi par les Huns, Mulan, n’écoutant que son courage, s’engage à la place de son père dans le but de lui sauver la vie. Elle va devenir, avec l’aide d’un dragon en quête de réhabilitation, un guerrier hors du commun.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Replongez dans le classique de Disney, Mulan ! Séance suivie d’une rencontre avec Célia Sauvage, autrice du passionnant Décoder Disney et Pixar, en partenariat avec la Librairie du Contretemps cinéma bègles