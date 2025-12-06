Mulan, un conte moderne et musical Théâtre des Béliers Parisiens Parus

Mulan, un conte moderne et musical Théâtre des Béliers Parisiens Parus samedi 6 décembre 2025.

Jia, accompagnée de son ami Ming, découvre dans la bibliothèque de son grand-père le livre « La légende de Hua Mulan ». Mulan décide, Mulan choisit et Mulan agit.

Dans cette grande épopée où l’héroïne, en se faisant passer pour un homme pour remplacer son père à la guerre, va se révéler aux autres comme à elle-même afin de devenir celui qu’il a toujours été.

Représentations

  • Le samedi à 14 h 30
  • Le dimanche à 11 h
  • Pendant les vacances
  • Du mardi au samedi à 14 h 30, et le dimanche à 11 h

Distribution

  • Helia Naji
  • Yassine Ben
  • Chelsee Gunputh

Equipe artistique

Écrit par Guillaume Bouchède et Frédéric Chevaux

Mis en scène par Guillaume Bouchède, MOLIÈRE du jeune public 2025 et assisté de : Roxane Gloor

  • Musiques et paroles : Sandra Gaugué
  • Paroles des chansons : Vincent Gemin
  • Scénographie : Capucine Grou Radenez
  • Costumes : Bérengère Roland
  • Lumières : Arthur Gauvin
  • Chorégraphies : Julie Costanza
  • Vidéos : Yassine Ben

Un récit d’aventures fait de danses, de combats, de chansons et de rires qui nous entraîne dans une incroyable quête d’identité personnelle !
Du samedi 06 décembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Date(s) :

Théâtre des Béliers Parisiens 14 bis rue Sainte Isaure  75018 Parus
+33142623500