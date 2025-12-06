Mulan, un conte moderne et musical Théâtre des Béliers Parisiens Parus
Mulan, un conte moderne et musical Théâtre des Béliers Parisiens Parus samedi 6 décembre 2025.
Jia, accompagnée de son ami Ming, découvre dans la bibliothèque de son grand-père le livre « La légende de Hua Mulan ». Mulan décide, Mulan choisit et Mulan agit.
Dans cette grande épopée où l’héroïne, en se faisant passer pour un homme pour remplacer son père à la guerre, va se révéler aux autres comme à elle-même afin de devenir celui qu’il a toujours été.
Représentations
- Le samedi à 14 h 30
- Le dimanche à 11 h
- Pendant les vacances
- Du mardi au samedi à 14 h 30, et le dimanche à 11 h
Distribution
- Helia Naji
- Yassine Ben
- Chelsee Gunputh
Equipe artistique
Écrit par Guillaume Bouchède et Frédéric Chevaux
Mis en scène par Guillaume Bouchède, MOLIÈRE du jeune public 2025 et assisté de : Roxane Gloor
- Musiques et paroles : Sandra Gaugué
- Paroles des chansons : Vincent Gemin
- Scénographie : Capucine Grou Radenez
- Costumes : Bérengère Roland
- Lumières : Arthur Gauvin
- Chorégraphies : Julie Costanza
- Vidéos : Yassine Ben
Un récit d’aventures fait de danses, de combats, de chansons et de rires qui nous entraîne dans une incroyable quête d’identité personnelle !
Du samedi 06 décembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.
Date(s) :
Théâtre des Béliers Parisiens 14 bis rue Sainte Isaure 75018 Parus
