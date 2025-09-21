Mules et muletiers en toute intimité Jardin Suzanne Fournier Cuers

Mules et muletiers en toute intimité Dimanche 21 septembre, 10h00, 11h00 Jardin Suzanne Fournier Var

Gratuit, places limitées, sur réservation auprès de l’Office de tourisme de Cuers au 04 94 48 56 27.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T11:+

Fin : 2025-09-21T11:+ – 2025-09-21T12:+

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, vivez un moment unique de partage et de découverte en compagnie des mules, ces animaux à la fois intelligents, sensibles et précieux pour les travaux agricoles.

Pierre et Samantha, muletiers passionnés du Bigatier, vous proposent une rencontre inédite : cette fois, ce sont les mules qui viendront à vous, dans une approche douce et positive. Un temps d’échange privilégié pour petits et grands, au plus près de ces animaux fascinants.

Informations pratiques :

– durée : 1h

– 15 personnes maximum

– gratuit et sur réservation auprès des offices de tourisme de Cuers, Pierrefeu du Var, Collobrières et la Londe les Maures.

Jardin Suzanne Fournier 1 rue Pierre Béraud Cuers 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 48 56 27 »}, {« type »: « email », « value »: « cuers@mpmtourisme.com »}]

Venez vivre une expérience authentique avec les mules et leurs muletiers. Activités gratuites sur réservation. terroir mules

Muletiers Bigatier