Mulhouse Food Festival

13 rue de Pfastatt Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2026-01-17

fin : 2026-01-18

Venez découvrir ou redécouvrir la scène street food de Mulhouse ! Toute la journée, venez goûter au meilleur de la scène food mulhousienne et sud-alsacienne, des conférences, un « after food » à partir de 21h avec concert.

13 rue de Pfastatt Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 70 92 32 28 media.incr@gmail.com

English :

Come and discover or rediscover Mulhouse’s street food scene! All day long, come and taste the best of the Mulhouse and South Alsace food scene, with conferences and an after-food concert starting at 9pm.

German :

Entdecken Sie die Streetfood-Szene von Mulhouse oder entdecken Sie sie wieder! Den ganzen Tag lang können Sie das Beste der Streetfood-Szene aus Mulhouse und Süd-Elsass probieren, es gibt Vorträge und ab 21 Uhr eine « After-Food-Party » mit Konzert.

Italiano :

Venite a scoprire o riscoprire la scena del cibo di strada di Mulhouse! Per tutto il giorno, venite a degustare il meglio della scena gastronomica di Mulhouse e dell’Alsazia meridionale, con conferenze e un concerto after-food a partire dalle 21.00.

Espanol :

Venga a descubrir o redescubrir la gastronomía callejera de Mulhouse Durante todo el día, venga a degustar lo mejor de la gastronomía de Mulhouse y del sur de Alsacia, con conferencias y un concierto gastronómico a partir de las 21:00 h.

L’événement Mulhouse Food Festival Mulhouse a été mis à jour le 2025-06-16 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace