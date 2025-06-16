Mulhouse Food Festival Mulhouse
Mulhouse Food Festival Mulhouse samedi 17 janvier 2026.
Mulhouse Food Festival
13 rue de Pfastatt Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-17
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-17
Venez découvrir ou redécouvrir la scène street food de Mulhouse ! Toute la journée, venez goûter au meilleur de la scène food mulhousienne et sud-alsacienne, des conférences, un « after food » à partir de 21h avec concert.
Venez découvrir ou redécouvrir la scène street food de Mulhouse ! Toute la journée, venez goûter au meilleur de la scène food mulhousienne et sud-alsacienne, des conférences, un « after food » à partir de 21h avec concert. .
13 rue de Pfastatt Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 70 92 32 28 media.incr@gmail.com
English :
Come and discover or rediscover Mulhouse’s street food scene! All day long, come and taste the best of the Mulhouse and South Alsace food scene, with conferences and an after-food concert starting at 9pm.
German :
Entdecken Sie die Streetfood-Szene von Mulhouse oder entdecken Sie sie wieder! Den ganzen Tag lang können Sie das Beste der Streetfood-Szene aus Mulhouse und Süd-Elsass probieren, es gibt Vorträge und ab 21 Uhr eine « After-Food-Party » mit Konzert.
Italiano :
Venite a scoprire o riscoprire la scena del cibo di strada di Mulhouse! Per tutto il giorno, venite a degustare il meglio della scena gastronomica di Mulhouse e dell’Alsazia meridionale, con conferenze e un concerto after-food a partire dalle 21.00.
Espanol :
Venga a descubrir o redescubrir la gastronomía callejera de Mulhouse Durante todo el día, venga a degustar lo mejor de la gastronomía de Mulhouse y del sur de Alsacia, con conferencias y un concierto gastronómico a partir de las 21:00 h.
L’événement Mulhouse Food Festival Mulhouse a été mis à jour le 2025-06-16 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace