Multi-jeux édition junior rue des Tennis Blonville-sur-Mer
rue des Tennis Mini stadium Blonville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-17 12:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Animation destinée aux enfants de 8 à 12 ans. Bowling, tir au but, tir au panier, ping-pong, fléchettes… En équipe, le but est de remporter le plus de points possibles sur chaque mini-jeu. Lots à remporter.
rue des Tennis Mini stadium Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 7 72 72 13 27 animations.blonville@gmail.com
English : Multi-jeux édition junior
Activities for children aged 8 to 12. Bowling, goal shooting, basket shooting, table tennis, darts… In teams, the aim is to win as many points as possible in each mini-game. Prizes to be won.
L’événement Multi-jeux édition junior Blonville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-04 par OT SPL Deauville