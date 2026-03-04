Multi-jeux édition junior rue des Tennis Blonville-sur-Mer

Multi-jeux édition junior

rue des Tennis Mini stadium Blonville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-17 12:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Animation destinée aux enfants de 8 à 12 ans. Bowling, tir au but, tir au panier, ping-pong, fléchettes… En équipe, le but est de remporter le plus de points possibles sur chaque mini-jeu. Lots à remporter.

rue des Tennis Mini stadium Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 7 72 72 13 27 animations.blonville@gmail.com

English : Multi-jeux édition junior

Activities for children aged 8 to 12. Bowling, goal shooting, basket shooting, table tennis, darts… In teams, the aim is to win as many points as possible in each mini-game. Prizes to be won.

