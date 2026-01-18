Multi sport tour Halloween party n°2 Stade de foot Les Eyzies

Multi sport tour Halloween party n°2

Stade de foot 3-5 chemin de la Cale Les Eyzies Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-16

9h-17h. De 6 à 15 ans. Plus de 65 sports à découvrir avec le 1er centre de loisirs sportif itinérant ! Prévoir pique-nique. Gaufre et chocolat chaud offert. Sur inscription. 25€ la journée

Premier centre de loisirs sportif itinérant pour les 6 15 ans.

Le centre garde vos enfants toute la journée (prévoir pique-nique ou plat à réchauffer) et fait découvrir des disciplines sportives telles que le parcours d’obstacle, le tchoukball, le bumball, la crosse québécoise, la crosse tchèque, et plus de 65 sports différents ! Gaufre e chocolat chaud offert !

Une activité surprise en février

Inscription obligatoire. .

Stade de foot 3-5 chemin de la Cale Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 73 53 12 slscp24@gmail.com

English : Multi sport tour Halloween party n°2

9am-5pm. Ages 6 to 15. Over 65 sports to discover with the 1st itinerant sports leisure center! Bring your own picnic. Free waffle and hot chocolate. Registration required. 25? per day

