Multifight night 8 à Saint-Quentin

Rue d’Alembert Saint-Quentin Aisne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

La TDF Academy organise la multifight night 8ème édition au gymnase Bertrand Gamess le samedi 21 février 2026 à partir de 14 heures.

– Après-midi combats à partir de 14h.

– Gala du soir 19h/

Tarifs

– Adulte ; 15€ (gradin).

– Enfant de moins de 10 ans 8€.

– Tables VIP sur réservation 0610173764

La TDF Academy organise la multifight night 8ème édition au gymnase Bertrand Gamess le samedi 21 février 2026 à partir de 14 heures.

– Après-midi combats à partir de 14h.

– Gala du soir 19h/

Tarifs

– Adulte ; 15€ (gradin).

– Enfant de moins de 10 ans 8€.

– Tables VIP sur réservation 0610173764 .

Rue d’Alembert Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 10 17 37 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The TDF Academy is organizing the 8th multifight night at the Bertrand Gamess gymnasium on Saturday, February 21, 2026 from 2pm.

– Afternoon: fights from 2pm.

– Evening gala: 19h/

Prices

– Adults: 15?

– Children under 10: 8?

– VIP tables on reservation: 0610173764

L’événement Multifight night 8 à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-02-09 par OT du Saint-Quentinois