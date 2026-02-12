Multifight night 8 à Saint-Quentin Saint-Quentin
Multifight night 8 à Saint-Quentin Saint-Quentin samedi 21 février 2026.
Multifight night 8 à Saint-Quentin
Rue d’Alembert Saint-Quentin Aisne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
La TDF Academy organise la multifight night 8ème édition au gymnase Bertrand Gamess le samedi 21 février 2026 à partir de 14 heures.
– Après-midi combats à partir de 14h.
– Gala du soir 19h/
Tarifs
– Adulte ; 15€ (gradin).
– Enfant de moins de 10 ans 8€.
– Tables VIP sur réservation 0610173764
Rue d’Alembert Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 10 17 37 64
English :
The TDF Academy is organizing the 8th multifight night at the Bertrand Gamess gymnasium on Saturday, February 21, 2026 from 2pm.
– Afternoon: fights from 2pm.
– Evening gala: 19h/
Prices
– Adults: 15?
– Children under 10: 8?
– VIP tables on reservation: 0610173764
L’événement Multifight night 8 à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-02-09 par OT du Saint-Quentinois