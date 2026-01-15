Multiple-s – Salia Sanou avec David Babin et Ange Fandoh Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-22 21:00 – 22:00

Gratuit : non 10 € 10 € Billetteries : https://festival-trajectoires.com/ Tout public

Pour sa première saison à la direction du Centre chorégraphique national de Nantes, Salia Sanou présente deux duos issus de son répertoire, réunis sous le signe du partage et de la rencontre. Avec le projet « Multiple-s », le chorégraphe invente un espace d’échange où il invite d’autres artistes à croiser son univers. Après « De beaucoup de vous » avec Germaine Acogny, figure majeure de la danse africaine contemporaine, et « De vous à moi » avec l’écrivaine Nancy Huston, il retrouve aujourd’hui pour Trajectoires deux complices de choix, la chanteuse et compositrice Ange Fandoh, pour « D’un dialogue avec vous », et le musicien et poète Babx, avec « Et vous serez là ». Sur un plateau tournant, symbole des cycles de la vie, les duos s’enchaînent et se répondent. Gestes, voix et musiques se mêlent dans un jeu d’écoute et d’improvisation, révélant la beauté fragile de chaque rencontre. Avec « Multiple-s », Salia Sanou célèbre la pluralité des langages et la puissance de l’altérité : un voyage sensible où chaque corps, chaque voix, chaque musique ouvre un espace de rencontre avec l’autre. Durée : 50 min. Dans le cadre du festival de danse Trajectoires Représentations les 21 et 22 janvier 2026 à 21h

Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 93 30 97 http://www.ccnnantes.fr/ contact@ccnn.fr 02 40 93 30 97 https://ccnnantes.fr/



Afficher la carte du lieu Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN et trouvez le meilleur itinéraire

