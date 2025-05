MultiRando – Hautefage-la-Tour, 1 juin 2025 08:00, Hautefage-la-Tour.

MultiRando organisé par Les Chemins de Campagne en collaboration avec Crinière au Vent.

3 circuits différents Equestre (14 et 27 Km), VTT (25 et 43 Km) et Pédestre (8, 13 et 19 Km).

Apéritif offert à partir de 12h.

Bourg

Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 55 19 57

English : MultiRando

MultiRando organized by Les Chemins de Campagne in collaboration with Crinière au Vent.

3 different circuits: Equestrian (14 and 27 Km), MTB (25 and 43 Km) and Pedestrian (8, 13 and 19 Km).

Aperitif offered from 12 noon.

German : MultiRando

MultiRando, organisiert von Les Chemins de Campagne in Zusammenarbeit mit Crinière au Vent.

3 verschiedene Strecken: Reiten (14 und 27 Km), Mountainbike (25 und 43 Km) und Wandern (8, 13 und 19 Km).

Ab 12 Uhr wird ein Aperitif angeboten.

Italiano :

MultiRando organizzata da Les Chemins de Campagne in collaborazione con Crinière au Vent.

3 circuiti diversi: Equestre (14 e 27 km), MTB (25 e 43 km) e Pedonale (8, 13 e 19 km).

Aperitivo offerto dalle 12.00.

Espanol : MultiRando

MultiRando organizado por Les Chemins de Campagne en colaboración con Crinière au Vent.

3 circuitos diferentes: Ecuestre (14 y 27 Km), BTT (25 y 43 Km) y Peatonal (8, 13 y 19 Km).

Aperitivo ofrecido a partir de las 12 del mediodía.

