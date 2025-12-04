Multiscale analysis of multicellular transitions in the predatory bacterium Myxococcus xanthus OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes Lundi 15 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Séminaire de Jean-Baptiste Saulnier (Institute of Plant and Microbial Biology Academia Sinica, Taipei, Taiwan) dans le cadre du cycle de séminaires de l’axe IME de l’OSERen

Séminaire de l’Axe de Recherche transverse de l’OSERen :

« Interactions Micro-organismes Environnement (IME) »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-15T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-15T15:30:00.000+01:00

1



OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes 263 avenue du général Leclerc Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine