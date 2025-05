MULTISPORT 50ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ASSOCIATION MAS DES MOULINS – Cour du Marronnier Montpellier, 14 mai 2025 07:00, Montpellier.

Hérault

MULTISPORT 50ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ASSOCIATION MAS DES MOULINS Cour du Marronnier 2452 Avenue du Père Soulas Montpellier Hérault

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-14

fin : 2025-05-14

Date(s) :

2025-05-14

L’association Mas des Moulins fête ses 50 ans. Durant ce demi-siècle, elle n’a eu de cesse de se réinventer et d’évoluer, tout en gardant sa raison d’être créer et consolider le lien social inhérent au bien-être de l’enfant à travers une Maison d’Enfants à Caractère Social, mais aussi un village ouvert à tous au cœur de Montpellier.

Pour cette année anniversaire, avec le concours de la Ville de Montpellier, du Département de l’Hérault et le soutien logistique et humain d’Hérault Sport, le traditionnel tournoi sportif est revisité et prend des allures de fête avec un véritable Village Olympique ouvert à toutes et tous !

Petits et grands sont invités à participer à différentes pratiques sportives en équipes et sous la forme d’un parcours ludique. Du ping-pong au tir à l’arc, en passant par l’escalade…les maîtres mots sont découvertes et challenges !

Les équipes mixtes se composent de 5 personnes adultes, enfants, filles et garçons. Les inscriptions gratuites sont ouvertes jusqu’au 12 mai sur animation@masdesmoulins.fr

La directrice de l’association, membre de l’équipe de France de tennis sourds et malentendants proposera une initiation. Des jeux libres et un parcours de motricité pour les plus petits seront aussi mis à disposition. La journée se clôturera par une remise des récompenses pour saluer les exploits et la bonne humeur de tous et par un repas surprise offert aux participants. .

Cour du Marronnier 2452 Avenue du Père Soulas

Montpellier 34090 Hérault Occitanie animation@masdesmoulins.fr

English :

The Mas des Moulins association is celebrating its 50th anniversary. During this half-century, it has constantly reinvented itself and evolved, while retaining its raison d?être: to create and consolidate the social ties inherent in children?s well-being through a Maison d?Enfants à Caractère Social, but also a village open to all in the heart of Montpellier.

German :

Der Verein Mas des Moulins feiert sein 50-jähriges Bestehen. In diesem halben Jahrhundert hat sich der Verein immer wieder neu erfunden und weiterentwickelt, ohne dabei seine Daseinsberechtigung zu verlieren: die Schaffung und Festigung sozialer Bindungen, die für das Wohlbefinden von Kindern unerlässlich sind, durch ein Kinderhaus mit sozialem Charakter, aber auch durch ein für alle offenes Dorf im Herzen von Montpellier.

Italiano :

L’associazione Mas des Moulins festeggia il suo 50° anniversario. In questo mezzo secolo, non ha mai smesso di reinventarsi e di evolversi, pur mantenendo la sua ragion d’essere: creare e consolidare i legami sociali inerenti al benessere dei bambini attraverso una Casa dei Bambini di natura sociale, ma anche un villaggio aperto a tutti nel cuore di Montpellier.

Espanol :

La asociación Mas des Moulins celebra su 50 aniversario. Durante este medio siglo, no ha dejado de reinventarse y evolucionar, conservando al mismo tiempo su razón de ser: crear y consolidar los vínculos sociales inherentes al bienestar de los niños a través de un Hogar Infantil de carácter social, pero también un pueblo abierto a todos en el corazón de Montpellier.

L’événement MULTISPORT 50ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ASSOCIATION MAS DES MOULINS Montpellier a été mis à jour le 2025-04-29 par 34 HERAULT SPORT