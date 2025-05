MULTISPORT FÊTE INSTITUTIONNELLE DE FIN D’ANNÉE ASSOCIATION CHARLES PRÉVOST NOTRE DAME DE LENNE – Pignan, 25 juin 2025 07:00, Pignan.

Hérault

Début : 2025-06-25

fin : 2025-06-25

2025-06-25

L’association Charles Prévost Notre Dame de Lenne organise, avec le concours de la ville de Pignan, du Département de l’Hérault et le soutien logistique et humain d’Hérault Sport, sa Fête Institutionnelle de fin d’année, le mercredi 25 juin.

Cette Maison d’Enfants à Caractère Social propose à une centaine d’enfants et adolescents un tournoi de Pétanque dans le Parc du Château de Pignan en matinée puis un tournoi de Football, des ateliers Précis Foot, Jeux de bois et Soft Arc, dans l’enceinte de l’abbaye de Vignogoul, l’après-midi. .

Pignan 34570 Hérault Occitanie

English :

The Charles Prévost ? Notre Dame de Lenne association, with the support of the town of Pignan, the Département de l?Hérault and the logistical and human resources of Hérault Sport, is organizing its end-of-year Fête Institutionnelle on Wednesday June 25.

German :

Der Verein Charles Prévost ? Notre Dame de Lenne organisiert mit Unterstützung der Stadt Pignan, des Département de l’Hérault und der logistischen und personellen Unterstützung von Hérault Sport am Mittwoch, den 25. Juni, sein institutionelles Fest zum Jahresende.

Italiano :

L’Associazione Charles Prévost ? Notre Dame de Lenne, con il sostegno della città di Pignan, del dipartimento dell’Hérault e il supporto logistico e umano di Hérault Sport, organizza la sua Festa istituzionale di fine anno mercoledì 25 giugno.

Espanol :

La Asociación Charles Prévost ? Notre Dame de Lenne, con el apoyo de la ciudad de Pignan, el departamento de Hérault y el apoyo logístico y humano de Hérault Sport, organiza el miércoles 25 de junio su fiesta institucional de fin de año.

