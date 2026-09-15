MULTISPORT POUR LES ENFANTS Salle multifonction, quartier la remise Mont Lozère et Goulet
jeudi 17 septembre 2026 · Salle multifonction, quartier la remise · Mont Lozère et Goulet
Informations pratiques
Mont Lozère et Goulet
MULTISPORT POUR LES ENFANTS
Salle multifonction, quartier la remise Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01
L’association Les Lucioles propose des séances multisport, tous les jeudis :
– de 17h à 18h pour les 4/6 ans
– de 18h à 19h pour les 7/10 ans
Cours variés (motricité, jeux, parcours sportifs, vie en groupe).
L’association Les Lucioles propose des séances multisport, tous les jeudis :
– de 17h à 18h pour les 4/6 ans
– de 18h à 19h pour les 7/10 ans
Cours variés (motricité, jeux, parcours sportifs, vie en groupe). .
Salle multifonction, quartier la remise Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 88 46 74 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Les Lucioles association offers multisport sessions every Thursday:
– from 5:00 p.m. to 6:00 p.m. for 4- to 6-year-olds
– from 6:00 p.m. to 7:00 p.m. for 7- to 10-year-olds
A variety of activities (motor skills, games, obstacle courses, group dynamics).
L’événement MULTISPORT POUR LES ENFANTS Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT Mont Lozere
À voir aussi à Mont Lozère et Goulet (Lozère)
- CONSULTATION NATUROPATHE Station thermale Mont Lozère et Goulet 15 septembre 2026
- SÉANCE DÉDICACE DANIÈLE MASSARDI médiathèque Mont Lozère et Goulet 15 septembre 2026
- APÉRO PENSÉ Maison des curistes (ancien casino) Mont Lozère et Goulet 15 septembre 2026
- FORUM DES ASSOCIATIONS DU MONT LOZÈRE Salle des fêtes Mont Lozère et Goulet 16 septembre 2026
- ATELIER DU DOS Station thermale Mont Lozère et Goulet 16 septembre 2026