MULTISPORT POUR LES ENFANTS Salle multifonction, quartier la remise Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Mont Lozère et Goulet

MULTISPORT POUR LES ENFANTS

Salle multifonction, quartier la remise Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01

L’association Les Lucioles propose des séances multisport, tous les jeudis :

– de 17h à 18h pour les 4/6 ans

– de 18h à 19h pour les 7/10 ans

Cours variés (motricité, jeux, parcours sportifs, vie en groupe).

L’association Les Lucioles propose des séances multisport, tous les jeudis :

– de 17h à 18h pour les 4/6 ans

– de 18h à 19h pour les 7/10 ans

Cours variés (motricité, jeux, parcours sportifs, vie en groupe). .

Salle multifonction, quartier la remise Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 88 46 74 78

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English :

The Les Lucioles association offers multisport sessions every Thursday:

– from 5:00 p.m. to 6:00 p.m. for 4- to 6-year-olds

– from 6:00 p.m. to 7:00 p.m. for 7- to 10-year-olds

A variety of activities (motor skills, games, obstacle courses, group dynamics).

L’événement MULTISPORT POUR LES ENFANTS Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT Mont Lozere