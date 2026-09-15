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MULTISPORT POUR LES ENFANTS Salle multifonction, quartier la remise Mont Lozère et Goulet

jeudi 17 septembre 2026 · Salle multifonction, quartier la remise · Mont Lozère et Goulet

MULTISPORT POUR LES ENFANTS Salle multifonction, quartier la remise Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Salle multifonction, quartier la remise
Adresse
Le Bleymard
Ville
48190 Mont Lozère et Goulet
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Abonnement

Mont Lozère et Goulet

MULTISPORT POUR LES ENFANTS

Salle multifonction, quartier la remise Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01

L’association Les Lucioles propose des séances multisport, tous les jeudis :
– de 17h à 18h pour les 4/6 ans
– de 18h à 19h pour les 7/10 ans
Cours variés (motricité, jeux, parcours sportifs, vie en groupe).
L’association Les Lucioles propose des séances multisport, tous les jeudis :
– de 17h à 18h pour les 4/6 ans
– de 18h à 19h pour les 7/10 ans
Cours variés (motricité, jeux, parcours sportifs, vie en groupe).   .

Salle multifonction, quartier la remise Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 88 46 74 78 

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English :

The Les Lucioles association offers multisport sessions every Thursday:
– from 5:00 p.m. to 6:00 p.m. for 4- to 6-year-olds
– from 6:00 p.m. to 7:00 p.m. for 7- to 10-year-olds
A variety of activities (motor skills, games, obstacle courses, group dynamics).

L’événement MULTISPORT POUR LES ENFANTS Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT Mont Lozere

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