AGENDA · Hem
MULTISPORT santé à Villejean, Salle Andrée Chedid, Hem
lundi 14 septembre 2026 · Salle Andrée Chedid · Hem
Informations pratiques
MULTISPORT santé à Villejean Lundi 14 septembre, 16h30 Salle Andrée Chedid Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-14T16:30:00+02:00 – 2026-09-14T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-14T16:30:00+02:00 – 2026-09-14T18:00:00+02:00
Salle Andrée Chedid 13 rue de Picardie Hem 59510 Nord Hauts-de-France
Séances d’activités multi-sport Santé adaptée pour les habitants de Villejean de plus de 60 ans
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