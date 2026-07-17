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MULTISPORT santé à Villejean, Salle Andrée Chedid, Hem

lundi 14 septembre 2026 · Salle Andrée Chedid · Hem

MULTISPORT santé à Villejean, Salle Andrée Chedid, Hem

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Lieu
Salle Andrée Chedid
Adresse
13 rue de Picardie
Ville
59510 Hem
Département
Nord

MULTISPORT santé à Villejean Lundi 14 septembre, 16h30 Salle Andrée Chedid Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-14T16:30:00+02:00 – 2026-09-14T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-14T16:30:00+02:00 – 2026-09-14T18:00:00+02:00

Salle Andrée Chedid 13 rue de Picardie Hem 59510 Nord Hauts-de-France
Séances d’activités multi-sport Santé adaptée pour les habitants de Villejean de plus de 60 ans

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