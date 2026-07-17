MULTISPORT santé à Villejean, Salle Andrée Chedid, Hem

Informations pratiques

MULTISPORT santé à Villejean Lundi 14 septembre, 16h30 Salle Andrée Chedid Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T16:30:00+02:00 – 2026-09-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-14T16:30:00+02:00 – 2026-09-14T18:00:00+02:00

Salle Andrée Chedid 13 rue de Picardie Hem 59510 Nord Hauts-de-France

Séances d’activités multi-sport Santé adaptée pour les habitants de Villejean de plus de 60 ans