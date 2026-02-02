Multisport Tour Domme Domme
Multisport Tour Domme Domme jeudi 19 février 2026.
Multisport Tour Domme
Gymnase du Pradal Domme Dordogne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-19
Multi sport Tour, et carnaval, Pour les enfants de 6 à 15 ans 25€ la journée. Gauffre et chocolat chaud offert.Nous gardons vos enfants toute la journée, avec une activité surprise en février.
Pour les enfants de domme/cenac 15euros/enfant
Inscription obligatoire 06 85 73 53 12 slscp24@gmail.com
Gymnase du Pradal Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 73 53 12
English : Multisport Tour Domme
Thursday March 6, 9am to 5pm at the gymnasium du pradal in DOMME
MULTISPORT TOUR Carnival, crepes party and free hot chocolate,
25euros for the day
for children from domme/cenac 10euros/child
Registration required: 0685735312 slscp24@gmail.com
