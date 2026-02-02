Multisport Tour Domme

Gymnase du Pradal Domme Dordogne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Multi sport Tour, et carnaval, Pour les enfants de 6 à 15 ans 25€ la journée. Gauffre et chocolat chaud offert.Nous gardons vos enfants toute la journée, avec une activité surprise en février.

Pour les enfants de domme/cenac 15euros/enfant

Inscription obligatoire 06 85 73 53 12 slscp24@gmail.com

Multi sport Tour, et carnaval, Pour les enfants de 6 à 15 ans 25€ la journée. Gauffre et chocolat chaud offert.Nous gardons vos enfants toute la journée, avec une activité surprise en février.

Pour les enfants de domme/cenac 15euros/enfant

Inscription obligatoire 06 85 73 53 12 slscp24@gmail.com .

Gymnase du Pradal Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 73 53 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Multisport Tour Domme

Thursday March 6, 9am to 5pm at the gymnasium du pradal in DOMME

MULTISPORT TOUR Carnival, crepes party and free hot chocolate,

25euros for the day

for children from domme/cenac 10euros/child

Registration required: 0685735312 slscp24@gmail.com

L’événement Multisport Tour Domme Domme a été mis à jour le 2026-01-30 par Périgord Noir Vallée Dordogne