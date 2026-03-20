Multisport tour Stade de Football La Coquille

Multisport tour Stade de Football La Coquille mardi 7 avril 2026.

Multisport tour

Stade de Football Rue de la Bruyère La Coquille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07

Date(s) :
2026-04-07

Nous gardons vos enfants toute la journée pour participer à l’ensemble des activités !
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Stade de Football Rue de la Bruyère La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 73 53 12  slscp24@gmail.com

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English : Multisport tour

L’événement Multisport tour La Coquille a été mis à jour le 2026-03-17 par Isle-Auvézère

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