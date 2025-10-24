Multisports Bourganeuf
Multisports Bourganeuf vendredi 24 octobre 2025.
Multisports
Hall Rouchon Mazeirat Bourganeuf Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-24 2025-10-31
Futsal, Troll ball et compagnie .
Hall Rouchon Mazeirat Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 24 33 contact@cavl-agora.asso.fr
English : Multisports
German : Multisports
Italiano :
Espanol : Multisports
L’événement Multisports Bourganeuf a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Creuse Sud Ouest