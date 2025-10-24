Multisports Bourganeuf

Multisports Bourganeuf vendredi 24 octobre 2025.

Multisports

Hall Rouchon Mazeirat Bourganeuf Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-24 2025-10-31

Futsal, Troll ball et compagnie .

Hall Rouchon Mazeirat Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 24 33 contact@cavl-agora.asso.fr

English : Multisports

German : Multisports

Italiano :

Espanol : Multisports

L’événement Multisports Bourganeuf a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Creuse Sud Ouest