Multisports Vesly
Multisports Vesly lundi 27 octobre 2025.
Multisports
City de Vesly Vesly Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-27 10:00:00
fin : 2025-10-27 12:00:00
Date(s) :
2025-10-27
8/17 ans.
Dossier d’inscription obligatoire à retirer auprès de la Maison du Pays de Lessay. .
City de Vesly Vesly 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 pij@mdplessay.fr
English : Multisports
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Multisports Vesly a été mis à jour le 2025-10-13 par Côte Ouest Centre Manche