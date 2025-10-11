Multivernissage Atelier 10 Floirac

Multivernissage Atelier 10 Floirac samedi 11 octobre 2025.

Multivernissage Atelier 10 Floirac Samedi 11 octobre, 11h00 Entrée libre

L’ Atelier 10 accueille 4 nouveaux membres. L’occasion d’ouvrir nos portes pour un évènement artistique et vous faire découvrir leurs univers.

Atelier 10 : Multivernissage

—————————-

### Samedi 11 Octobre, de 11H à 22H

* Ceci n’est pas une défaillance de vos rétines, n’essayez donc pas de régler votre point de vue.

* Nous maîtrisons à présent toute exposition artistique, nous contrôlons les horizontales et les verticales.

* Nous pouvons vous noyer sous un millier d’œuvres d’art ou dilater une simple image jusqu’à lui donner la clarté du cristal et même au delà.

* Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre.

* Nous partagerons les curiosités et les mystères qui gisent dans les plus profondes abysses, au delà du réel, dans le Multivernissage de l’Atelier 10.

Lors de ce vernissage à 8 mains, Alice, Marjorie, Clémentine et Guillaume, les 4 artistes en lumière, vous immergerons dans leurs univers authentiques, inquiétants, majestueux et sombres. Leurs espaces vous seront ouverts, ainsi que ceux d’autres membres.

Nous vous proposerons également un atelier d’impression monotype, de 15h à 17h à prix libre (les bénéfices reviendrons à l’association). Vous pourrez y aiguiser votre savoir faire, votre créativité et élargir votre inspiration.

Une tombol’art vous sera proposée pour vous couvrir d’œuvres et de créations confectionnées au cœur du Multivers, plus communément appelé Atelier 10.

Enfin, nous pourrons vous faire danser jusqu’à épuisement grâce à la séléction de musiques endiablées de DJ Algernon.

Nul besoin de penser à venir nous rejoindre le 11 Octobre, de prévoir ou de s’organiser, vous y êtes déjà !

Qui sont ces 4 Fantastiques?

**Marjorie** est une illustratrice, diplômée des Arts Plastiques de Bordeaux 3, qui évolue dans un univers sombre, envoûtant et teinté d’esthétique victorienne.

À travers ses créations, Marjorie ne cherche pas seulement à représenter mais à provoquer une émotion brute, un mélange de fascination et de malaise qui pousse le spectateur à interroger la beauté dans l’obscurité

**Guillaume**, alias Singe Savant, s’impose comme créateur atypique, à l croisée de l’ Art Brut et de la sculpture contemporaine.

Son art s’éloigne volontairement de l’ esthétique classique. Chaque œuvre est un manifeste visuel, porteur d’un message critique anticonformiste et anticapitaliste.

Majoritairement composé de matériaux de récupération, son travail questionne sur le consumérisme, le gaspillage et nous invite à interroger la normalité et reconsidérer le bien fondé du système dans lequel nous évoluons.

**Alice**, diplômée des métiers d’ Art en spécialisation « Art du Bijou et du Joyau » (entre autre), nous offre la pssibilité de repousser, de redécouvrir l’univers du bijou.

Ou quand la grâce et la délicatesse rencontrent la matière noble.

De la pensée, en passant par le dessin et enfin la réalisation du bijou ; la beauté imprègne chacune des étapes de son processus de création.

**Clémentine**, plasticienne passionnée par la cartographie, les limites géographiques et théoriques, les lignes.

Son art mêle la technique la technique de la cartographie et l’ art contemporain et vous embarque dans un monde tel que vous ne l’avez jamais visualisé.

**DJ Algernon** assurera un set Coldwave / Gothrock / Post-Punk de 18 à 22H.

Évènement gratuit ou à prix libre si vous souhaitez soutenir l’asso et le lieu.

Entrée libre à toustes.

Atelier10

10 bis rue de l’ Espérance

33270, Floirac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-11T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-11T22:00:00.000+02:00

1

https://atelier10floirac.wixsite.com/atelier10 https://atelier10floirac.wixsite.com/atelier10/post/atelier-10-multivernissage apaaf33270@gmail.com

Atelier 10 10 Bis rue de l’esperance floirac La Souys Floirac 33270 Gironde

apaaf33270@gmail.com 06 95 71 67 14

Atelier 10