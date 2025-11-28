MULTIVERSE – Pièce improvisée Tryd’hall Romans-sur-Isère
« Que se serait-il passé si vous aviez fait un autre choix ? » Multiverse explore une réalité alternative : votre vie telle qu’elle aurait pu être si vous aviez pris une autre décision… ou presque !
A quoi ressemblerait votre vie si vous aviez pris une autre décision ?
Et si… vous pouviez revenir à un moment crucial pour tout changer ?
Accrochez vous à vos fauteuils et plongez dans « MULTIVERSE », une réalité alternative qui aurait pu être VOTRE situation aujourd’hui.
Venez découvrir ce que vous avez manqué, et ce à quoi vous avez échappé…
L’Agence de Régulation Transdimensionnelle vous promet une expérience que vous n’êtes pas prêts d’oublier.
Bienvenue dans le Multivers.. et l’infini des possible !
* Pièce de théâtre improvisée par la Cie Les Excités
* Démarrage du spectacle à 20h00
[https://www.helloasso.com/associations/tryd-art/evenements/ta-life-les-excites-2](https://www.helloasso.com/associations/tryd-art/evenements/ta-life-les-excites-2)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-28T20:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-28T21:30:00.000+01:00
Tryd’hall 8 Rue Bonnevaux 26100 Romans sur Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme