MULTIVERSE – Pièce improvisée Tryd'hall Romans-sur-Isère Vendredi 28 novembre, 20h00

« Que se serait-il passé si vous aviez fait un autre choix ? » Multiverse explore une réalité alternative : votre vie telle qu’elle aurait pu être si vous aviez pris une autre décision… ou presque !

A quoi ressemblerait votre vie si vous aviez pris une autre décision ?

Et si… vous pouviez revenir à un moment crucial pour tout changer ?

Accrochez vous à vos fauteuils et plongez dans « MULTIVERSE », une réalité alternative qui aurait pu être VOTRE situation aujourd’hui.

Venez découvrir ce que vous avez manqué, et ce à quoi vous avez échappé…

L’Agence de Régulation Transdimensionnelle vous promet une expérience que vous n’êtes pas prêts d’oublier.

Bienvenue dans le Multivers.. et l’infini des possible !

* Pièce de théâtre improvisée par la Cie Les Excités

* Démarrage du spectacle à 20h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-28T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-28T21:30:00.000+01:00

Tryd’hall 8 Rue Bonnevaux 26100 Romans sur Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme